جوائز فانتازي في الجول - ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الثالثة عشر

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

جائزة فانتازي في الجول

تصدر الترتيب العام للجولة الثالثة عشر من فانتازي في الجول واربح ساعة ذكية MI Watch Lite مقدمة من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة )الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

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أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

https://fantasy.filgoal.com/

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد: https://bit.ly/3e4Bpa0

أيفون: https://apple.co/31BJX1L

هواوي: https://bit.ly/3B5gi05

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات اليوم الموافق الأثنين 15 مارس في تمام السابعة والنصف مساء.

فانتازي في الجول
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