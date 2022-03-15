إذاعة تونسية: الاتفاق السعودي يفتح باب المفاوضات مع سيف الجزيري

فتح نادي الاتفاق السعودي باب المفاوضات مع سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس ونادي الزمالك.

وكشفت إذاعة الشمس إف إم التونسية وفقا لمصادرها أن الاتفاق بدأ المفاوضات بالفعل مع المهاجم التونسي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عرض سيف الدين الجزيري للبيع عقب مباراة الوداد الأخيرة.

وفقد الزمالك فرصه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا باحتلال المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل جولتين من النهاية.

وأشار تقرير الإذاعة التونسية إلى أن مفاوضات الاتفاق مع سيف الجزيري جاءت بتوصية من باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك بالتراضي خلال الفترة الماضية وتولى بعدها قيادة الفريق السعودي.

وخاض سيف الجزيري 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب الجزيري 37 مباراة مع الزمالك وسجل خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.