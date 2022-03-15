إذاعة تونسية: الاتفاق السعودي يفتح باب المفاوضات مع سيف الجزيري

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

فتح نادي الاتفاق السعودي باب المفاوضات مع سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس ونادي الزمالك.

وكشفت إذاعة الشمس إف إم التونسية وفقا لمصادرها أن الاتفاق بدأ المفاوضات بالفعل مع المهاجم التونسي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عرض سيف الدين الجزيري للبيع عقب مباراة الوداد الأخيرة.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم كاميروني لمباراة بترو أتليتكو والزمالك أمير مرتضى: الزمالك سيعين أجنبيا لقيادة قطاع الناشئين محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك الذي صنع اسمي.. وأعرف أنهم يحبونني

وفقد الزمالك فرصه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا باحتلال المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل جولتين من النهاية.

وأشار تقرير الإذاعة التونسية إلى أن مفاوضات الاتفاق مع سيف الجزيري جاءت بتوصية من باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك بالتراضي خلال الفترة الماضية وتولى بعدها قيادة الفريق السعودي.

وخاض سيف الجزيري 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وسجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب الجزيري 37 مباراة مع الزمالك وسجل خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

الزمالك سيف الدين الجزيري الاتفاق
نرشح لكم
حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري والقطن الكاميروني مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي لدى طبيب لاعبي الأهلي.. عمرو جمال يتوجه للنمسا من أجل جراحة الرباط الصليبي قائمة الإسماعيلي – 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك الذي صنع اسمي.. وأعرف أنهم يحبونني أحمد مرتضى: أشكر اللاعبين الراحلين عن الزمالك.. وأؤيد قرارات الإدارة بعد انقسام الفريق الكونفدرالية - بيراميدز يتعادل مع الصفاقسي ويحسم التأهل لدور الـ8
أخر الأخبار
تشيلسي يطالب بإقامة لقاء ميدلسبروه بدون جماهير.. ويعتذر لمشجعيه 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إذاعة تونسية: الاتفاق السعودي يفتح باب المفاوضات مع سيف الجزيري 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أهتم برد فعل وكيل محمد صلاح 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: ريال مدريد حسم الدوري؟ فزت بثلاثية في الشوط الأول في نهائي دوري أبطال وخسرت اللقب ساعة | الدوري الإسباني
سبورت تكشف: فرص عودة ميسي إلى برشلونة الآن منعدمة ساعة | الدوري الإسباني
كلوب يكشف موقف محمد صلاح قبل مواجهة أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: جيرارد يرغب في الاجتماع مع سواريز من جديد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة