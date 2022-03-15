سبورت تكشف: فرص عودة ميسي إلى برشلونة الآن منعدمة

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد ليل

يستمر ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان رغم الإخفاق في دوري أبطال أوروبا والخروج بصورة درامية أمام ريال مدريد في ثمن النهائي.

وأشارت تقارير الفترة الماضية إلى أن ميسي يفكر في العودة إلى برشلونة بسبب عدم راحته في نادي العاصمة الفرنسية.

وكشفت صحيفة سبورت أن فرص عودة ميسي الآن إلى برشلونة منعدمة وعلاقته مع خوان لابورتا رئيس النادي بعيدة ولم يتحدثا منذ رحيله.

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وأوضح التقرير أن ميسي ووالده خورخي لم يحدث بينهما وبين إدارة برشلونة أي تواصل منذ أغسطس الماضي.

ويرتبط ميسي بتعاقد مع باريس سان جيرمان لمدة موسم آخر بخلاف الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن ميسي يريد العودة إلى برشلونة ولكن ليس الآن ولكنه هو وعائلته يسافرون إلى منزله في برشلونة لأنهم يعتبرونه منزله الرئيسي.

وعلى المستوى الاقتصادي يسعد باريس سان جيرمان بتوقيع ميسي لأنه من خلال رهاناته التجارية تمكن بالفعل من تحقيق المطلوب.

ومن الممكن أن يغادر كيليان مبابي الفريق والمدير الفني والمدير الرياضي ولكن ميسي لن يرحل لأن باريس سان جيرمان يرى أنه يجب أن يستمر لبناء مستقبله عن طريق ميسي.

باريس سان جيرمان برشلونة ليونيل ميسي
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