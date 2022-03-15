روميرو: كيسي ثاني صفقات برشلونة الصيفية تحت قيادة تشافي

توصل نادي برشلونة إلى إتفاق نهائي بشأن التعاقد مع المدافع الإيفواري فرانك كيسي متوسط ميدان ميلان الإيطالي.

فرانك كيسي النادي : ميلان برشلونة

وكشف جيرارد روميرو، الصحفي المختص بأخبار الميركاتو أن برشلونة أغلق صفقة كيسي لاعب نادي ميلان.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى برشلونة الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعدما ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل.

ويعتبر متوسط الميدان الإيفواري هدفا لبرشلونة منذ فترة، ويبدو أن النادي الكتالوني استغل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم لإتمام الصفقة.

وعندما يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي، سيكون كيسي الصفقة الثانية الصيفية للمدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة بعد أندرياس كريستينسن الذي تشير التقارير الإسبانية بأنها تمت بالفعل.

وشارك كيسي هذا الموسم بقميص ميلان في 29 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع آخر.

وكان برشلونة قد ضم الرباعي داني ألفيش وأداما تراوري وبيير أوباميانج وفيران توريس في سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب برشلونة مباراة مرتقبة أمام جالاتاسراي التركي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو.