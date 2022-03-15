روميرو: كيسي ثاني صفقات برشلونة الصيفية تحت قيادة تشافي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 13:03

كتب : FilGoal

فرانك كيسيه ميلان فيرونا

توصل نادي برشلونة إلى إتفاق نهائي بشأن التعاقد مع المدافع الإيفواري فرانك كيسي متوسط ميدان ميلان الإيطالي.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

برشلونة

وكشف جيرارد روميرو، الصحفي المختص بأخبار الميركاتو أن برشلونة أغلق صفقة كيسي لاعب نادي ميلان.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى برشلونة الصيف المقبل في صفقة انتقال حر بعدما ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل.

أخبار متعلقة
آس: محمد صلاح هو الخطة البديلة لـ برشلونة في حال عدم التعاقد مع هالاند تشكيل برشلونة - دي يونج على مقاعد البدلاء.. أوباميانج يقود الهجوم الكتالوني توريس وديمبيلي وأوباميانج.. برشلونة يدك أوساسونا بأربعة أهداف بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتاسراي يعود بتعادل سلبي من برشلونة

ويعتبر متوسط الميدان الإيفواري هدفا لبرشلونة منذ فترة، ويبدو أن النادي الكتالوني استغل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم لإتمام الصفقة.

وعندما يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي، سيكون كيسي الصفقة الثانية الصيفية للمدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة بعد أندرياس كريستينسن الذي تشير التقارير الإسبانية بأنها تمت بالفعل.

وشارك كيسي هذا الموسم بقميص ميلان في 29 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع آخر.

وكان برشلونة قد ضم الرباعي داني ألفيش وأداما تراوري وبيير أوباميانج وفيران توريس في سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب برشلونة مباراة مرتقبة أمام جالاتاسراي التركي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو.

برشلونة كيسي ميلان
نرشح لكم
أنشيلوتي: ريال مدريد حسم الدوري؟ فزت بثلاثية في الشوط الأول في نهائي دوري أبطال وخسرت اللقب سبورت تكشف: فرص عودة ميسي إلى برشلونة الآن منعدمة المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: مبابي سيلعب هنا.. والدوري محسوم للملكي إنها أيام كريم بنزيمة.. القائد يواصل التألق ويقود ريال مدريد لهزيمة مايوركا بثلاثية انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(3) ريال مدريد.. فوز جديد للملكي تشكيل ريال مدريد - فاسكيز ظهير أيمن أمام مايوركا.. وبنزيمة يقود الهجوم قبل ساعات من لقاء مايوركا.. ريال مدريد يعلن استبعاد مدافعه آس: محمد صلاح هو الخطة البديلة لـ برشلونة في حال عدم التعاقد مع هالاند
أخر الأخبار
ببيان لاذع.. ميدلسبروه يرد على طلب تشيلسي بإقامة مباراتهما بدون جماهير 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاسماعيلى يحدد مدة غياب عبد الرحمن مجدى 10 دقيقة | الدوري المصري
فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر أمام السنغال 28 دقيقة | حلم المونديال
أرتيتا: هناك فرق أفضل من أرسنال في الدوري ونسعى للتحسن.. وعلينا الظهور بأحسن حالاتنا أمام ليفربول 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أليجري: لدينا الطموح للوصول إلى أبعد نقطة.. مباراة فياريال مثل النهائي 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لديه أقارب في أوكرانيا.. قائد روسيا يرفض الانضمام للمنتخب ساعة | أوروبا
هافرتز: هناك في العالم ما هو أصعب من تكاليف السفر.. وما زلت جائعا للمزيد ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن: العلاقة الوطيدة مع الشمس تنهي مشكلة مدرب اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة