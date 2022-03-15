كرة طائرة - الكشف عن موعد ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مباريات ربع نهائي النظام الجديد لمسابقة الدوري المصري.

ويقام ربع نهائي الدوري بنظام خروج المغلوب Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وكانت قد اختتمت منافسات المجموعة لترتيب الفرق قبل إقامة المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.

وكشف الاتحاد المصري عن إقامة المباريات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 20 و21 و22 مارس الجاري وتقام المنافسة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت المباريات كالآتي:

الأهلي × هيليوبوليس

الزمالك × سموحة

الاتحاد × الطيران

بتروجت × الجيش

وإذا فاز فريق بمباراتي الأحد والإثنين لن تقام مباراة فاصلة، أما في حالة فوز كل فريق بمباراة سيقام اللقاء الفاصل يوم الثلاثاء 22 من مارس الجاري.

ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى نصف النهائي بينما الخاسر على المراكز من الخامس إلى الثامن.