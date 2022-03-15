موعد مباريات الثلاثاء 15 مارس 2022.. مباراة في الدوري المصري ومواجهتان في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس 2022 ثلاث مواجهات.

وتقام مباراتان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما مباراة واحدة في الدوري المصري.

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ويستضيف فيوتشر فريق سموحة في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما في دوري أبطال أوروبا فيستضيف مانشستر يونايتد فريق أتليتكو مدريد في إياب ثمن النهائي في العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما المباراة الثانية فيستضيف أياكس فريق بنفيكا في العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

فيوتشر سموحة الدوري المصري دوري أبطال أوروبا
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