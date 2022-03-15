نادي زد يعلن تعيين سمير كمونة خلفا لإسماعيل يوسف

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

سمير كمونة

أعلن نادي زد إف سي عن تغييرات جديدة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بتعيين سمير كمونة كمدير فني للفريق.

وقامت إدارة النادي بتوجيه الشكر لإسماعيل يوسف لما قدمه للنادي من خبرات كبيرة خلال فترة توليه إدارة الفريق وتمنوا التوفيق له في خطواته المقبلة.

كما تم توجيه الشكر لمساعدي إسماعيل يوسف، أيمن عبد العزيز وتامر عبد الحميد.

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وقررت إدارة نادي زد تصعيد سمير كمونة مدرب فريق مواليد 2001 لقيادة الفريق الأول، على أن يعاونه هيثم حسين مدربا ومعتز إينو مدربا مساعدا واستمرار وليد صلاح الدين في منصبه مديرا للكرة.

وكشف أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد "اختيار قائد لقطاع الناشئين مثل سمير كمونة لقيادة الفريق الأول لنادي زد في إطار رؤية النادي لتنمية وتطوير الكوادر الشابة".

وشدد "كمونة قاد فريق مواليد 2001 ونجح في تشكيل مجموعة مميزة من المواهب وتطوير مستواها لتصبح أفضل الفرق على مستوى قطاع الناشئين في مصر".

وتولى إسماعيل يوسف الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي زد إف سى لمدة عام منذ شهر مارس 2021.

ودعمت الخبرات والإنجازات التي حققها سمير كمونة خلال مشواره الرياضي وإدارته لفريق نادي زد إف سى مواليد 2001 في تصعيده لقيادة الفريق الأول للنادي، إذ يملك "كمونة" سيرة ذاتية قوية كلاعب حيث لعبة لأندية المقاولون والأهلي وكايرز سلاوترن الألماني وبورصا سبور، وحقق العديد من البطولات المحلية والدولية مع الفرق التي لعب لها ومع المنتخب الوطني، كما كانت له تجارب في التدريب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرق الرجاء وغزل المحلة بالدوري الممتاز.

نادي زد سمير كمونة إسماعيل يوسف
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