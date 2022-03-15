المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: مبابي سيلعب هنا.. والدوري محسوم للملكي

يبدو أن ريال مدريد قد اقترب من حسم صفقة انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوفه وفقًا لـ بريدراج مياتوفيتش المدير الرياضي ولاعب ريال مدريد الأسبق.

وعبر مياتوفيتش خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" عن تفاؤله بالثلاثية المميزة التي سيشكلها مبابي مع فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في تشكيل ريال مدريد.

وقال ميتاوفيتش: "مبابي وبنزيمة وفينيسيوس؟ يبدو رائعا، أكدوا لي أن كل شيء على ما يرام وسيلعب مبابي هنا (ريال مدريد)، وفقا لمعلوماتي صفقة مبابي أُغلقت".

وكان مبابي قد سجل مرتين في شباك ريال مدريد خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام الفريق الملكي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن هدفا مبابي كافيين للتأهل لربع النهائي إذ نجح بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة الإياب لحسم الأمور للملكي.

وعن أداء بنزيما مؤخرا، علق المونتينجري "لطالما أحببت بنزيما لكن منذ رحيل كريستيانو، أصبح يسير بسرعة مختلفة. أفهم أن الكلاسيكو مهم للغاية وأن الجميع يريد لعبها، لكن ستكون هناك مشكلة إذا لم يكن بنزيما حاضرا".

وخرج بنزيما مصابا أمس الاثنين في مباراة مايوركا وريال مدريد بعد أن تعرض لإصابة في القدم اليسرى بعد إحرازه الهدف الثالث للفريق والتي انتهت بثلاثة دون رد لصالح الملكي.

وأضاف مياتوفيتش بخصوص ذلك "في رأيي الدوري محسوم، لعب ريال مدريد مباراة جادة من فريق يطمح للفوز بالدوري".

واختتم تصريحاته "التقدم بـ 10 نقاط عن المركز الثاني كاف لحسم الأمور".

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 56 نقطة.

ويضرب ريال مدريد موعدا مع غريمه التقليدي برشلونة الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.