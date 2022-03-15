إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

أعرب إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي عن سعادته بتحقيق اللقب الثالث للفريق هذا الموسم.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية بنتيجة 69-65 في نهائي كأس مصر الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصد إيهاب أمين جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر بعد تسجيله 21 نقطة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش مواعيد مباريات اليوم السبت 12-3-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد صنداونز وصلاح وقمة سلة الكأس كرة سلة - تعديل في مواعيد وأماكن نصف نهائي ونهائي الدوري

وقال إيهاب أمين لقناة أون تايم سبورتس: "كانت مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل الاتحاد، لعبنا مباراة قوية جدا من أكبر لاعب لأصغر لاعب".

وأضاف "بدأنا الفترة الأولى والثانية بأخطاء دفاعية كبيرة ولكن تحسن ذلك في الفترتين الثالثة والرابعة".

وتابع نجم سلة الأهلي "ظهر في الفترة الثالثة تغيير خطتنا، وخبرات لاعبين مثل مودي الجارحي ومايكل طومسون وعمرو الجندي وأحمد إسماعيلي فرقت معنا كثيرا".

وعن المساندة العائلية أوضح "شقيقي ووالدتي كانا يسانداني من ملعب المباراة وهم خلفي في كل مكان".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته مازحا "كنت أعلم أننا سنفوز باللقب لأن والدتي كانت حزينة مني وصالحتها قبل المباراة ودعت لي بالفوز".

كرة سلة الأهلي الاتحاد إيهاب أمين
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات انتهت نهائي السلة - الأهلي (69)-(65) الاتحاد.. الأحمر بطلا لكأس مصر حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف كرة يد - خماسي المحترفين يزين قائمة مصر استعدادا لمواجهتي البرازيل كرة يد - الأهلي يعين مدير قطاع الناشئين قائما بأعمال المدير الفني للفريق يد - ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع كرة طائرة - ترتيب مجموعة الدوري ومواجهات النظام الجديد للمسابقة
أخر الأخبار
إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني ساعة | رياضات أخرى
هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
إنها أيام كريم بنزيمة.. القائد يواصل التألق ويقود ريال مدريد لهزيمة مايوركا بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر سيميوني: سنضغط من الأمام استغلالا للـ"دوار" الذي سيعاني منه يونايتد في ملعبه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(3) ريال مدريد.. فوز جديد للملكي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المنتخب لـ في الجول: حالة صلاح وتريزيجيه جيدة.. وهذا موقف رمضان من مباراة السنغال 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة