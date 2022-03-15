إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني

أعرب إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي عن سعادته بتحقيق اللقب الثالث للفريق هذا الموسم.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية بنتيجة 69-65 في نهائي كأس مصر الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصد إيهاب أمين جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر بعد تسجيله 21 نقطة.

وقال إيهاب أمين لقناة أون تايم سبورتس: "كانت مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل الاتحاد، لعبنا مباراة قوية جدا من أكبر لاعب لأصغر لاعب".

وأضاف "بدأنا الفترة الأولى والثانية بأخطاء دفاعية كبيرة ولكن تحسن ذلك في الفترتين الثالثة والرابعة".

وتابع نجم سلة الأهلي "ظهر في الفترة الثالثة تغيير خطتنا، وخبرات لاعبين مثل مودي الجارحي ومايكل طومسون وعمرو الجندي وأحمد إسماعيلي فرقت معنا كثيرا".

وعن المساندة العائلية أوضح "شقيقي ووالدتي كانا يسانداني من ملعب المباراة وهم خلفي في كل مكان".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته مازحا "كنت أعلم أننا سنفوز باللقب لأن والدتي كانت حزينة مني وصالحتها قبل المباراة ودعت لي بالفوز".