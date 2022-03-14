إنها أيام كريم بنزيمة.. القائد يواصل التألق ويقود ريال مدريد لهزيمة مايوركا بثلاثية

الإثنين، 14 مارس 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد

واصل ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني وحقق الفوز على ريال مايوركا بثلاثية دون رد، في الجولة الـ28 من المسابقة.

واستمر كريم بنزيمة قائد ومهاجم ريال مدريد في التألق، وشهد على ثلاثية فريقه في شباك مايوركا بتسجيل هدفين وصناعة الثالث.

وذلك بعد الليلة التاريخية للمهاجم الفرنسي الذي قاد فيها ريال مدريد لهزيمة باريس سان جيرمان بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 66 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وبفارق 15 نقطة عن برشلونة الثالث والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 27 في المركز الـ16.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من فينيسيوس جونيور هدف، وهدفين للنجم كريم بنزيمة.

كريم بنزيمة رفع رصيده إلى الهدف رقم 22 في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وصف المباراة

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم ينجح ريال مدريد في هز شباك مايوركا في ظل تراجع الفريق صاحب الأرض.

ولكن في الشوط الثاني نجح فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة من كريم بنزيمة، ليضع الكرة بين قدمي حارس مايوركا.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس جونيور.

وأكمل بنزيمة الثلاثية بضربة رأسية متقنة بعد عرضية رائعة من البديل مارسيلو في الدقيقة 82.

وشدت المباراة إصابة رودريجو مهاجم ريال مدريد الذي غادر الملعب في الدقيقة 70 وشارك بدلا منه ماركو أسينسيو.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، ليحقق ريال مدريد انتصاره رقم 20 في الدوري الإسباني.

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