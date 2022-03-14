مؤتمر سيميوني: سنضغط من الأمام استغلالا للـ"دوار" الذي سيعاني منه يونايتد في ملعبه

الإثنين، 14 مارس 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد إن فريقه سيضغط من الأمام على مانشستر يونايتد ويعتمد على المرتدات لاستغلال حالة الدوار التي سيعاني منها منافسه في ملعبه.

ويحل أتليتكو مدريد غدا الثلاثاء ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب أولد ترافورد لملاقاته في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وتحدث سيميوني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "الخصائص التي يمتلكها لاعبو مانشستر يونايتد ونحن كذلك أعتقد أنها متساوية، ستكون مباراة بها الكثير من الحركة وبها الكثير من اللحظات الحاسمة لكل فريق".

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وأكمل "سنضغط من الأمام وستكون مباراة كلاسيكية تتوقع فيها ذلك، إن الدوار الذي يعاني منه أي فريق يلعب على ملعبه، اعتقد أنه علينا استغلال الفرصة لقتل يونايتد في الهجمات المرتدة استغلالا لأي خطأ يرتكبونه".

وأردف المدرب الأرجنتيني "أعتقد أننا سنفعل ما يتطلبه الفريق وسنعمل على القيام بالتهديدات الهجومية لأنه هناك يبدأ حائط صدنا الدفاعي".

وأتم سيميوني "عندما يتعين علينا العودة للخلف سنفعل ذلك ونحن مستعدون للمباراة ومن المهم على المستوى الفردي أن نقدم أداء جيدا على المستوى الجماعي".

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