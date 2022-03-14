كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة

حقق رجال الأهلي لكرة السلة لقب كأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق لقب أخر نسختين من البطولة قبل أن ينجح الأهلي في تحقيق اللقب هذا الموسم.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-65 في مباراة مثيرة لم يتم حسمها إلا في الثواني الأخيرة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين في الدقائق الأولى ووصلت النتيجة إلى التعادل 5-5 في البداية.

وشهد بعد ذلك اللقاء تفوق من الاتحاد افي الفترة الأولى ووصل الفارق إلى 8 نقاط بنتيجة 16-8 للفريق السكندري.

وفي الربع الأخير من الفترة الأولى شهد صحوة أهلاوية بثلاثيتين متتالين مع تألق إيهاب أمين لتنتهي الفترة بتفوق الأحمر 22-20.

أما الفترة الثانية فشهدت انخفاض في تسجيل النقاط للفريقين بإهدار العديد من الفرص.

وانتهى الشوط الأول والفترة الثانية بالتعادل بنتيجة 30-30 لتعود المباراة إلى نقطة الصفر قبل انطلاق الشوط الثاني.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق سكندري في النصف الأول إذ وصل الفارق إلى 11 نقطة.

وتقدم الاتحاد بنتيجة 48-37 قبل أن تشهد صحوة حمراء حتى نهاية الفترة.

وانتهت الفترة الثالثة في النهاية بنتيجة 50-49 قبل الفترة الرابعة والحاسمة.





























































واستمرت الإثارة في الفترة الرابعة بتقدم هنا وأخر هناك قبل أن يوسع الأهلي الفارق إلى 5 نقاط بنتيجة 63-58 قبل دقيقتين من النهاية.

وقبل 27 ثانية من النهاية نجح أحمد إسماعيل في تسجيل ثلاثية لتصبح النتيجة 68-63.

وقلص الاتحاد الفارق إلى 65-68 قبل 8 ثواني من النهاية.

ونجح مايكل تومسون في الحصول على رميتين حرتين قبل 4 ثواني من النهاية ليسجل الأولى ويهدر الثانية وينجح الأهلي في التتويج باللقب.

وبذلك ينهي الأهلي بقيادة أجوستي بوش عقدة نهائي كأس مصر بتحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وكانت أخر مرة حصل فيها الأهلي على اللقب عام 2017-2018 بعد الفوز على سبورتنج.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 ألقاب لكأس مصر بفارق لقب وحيد عن كل من الزمالك والاتحاد.