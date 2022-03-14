انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(3) ريال مدريد.. فوز جديد للملكي
الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3/صفر
ق 82: جووووول بنزيمة والثالث بضربة رأسية بعد عرضية مارسيلو
ق 76: جوووول بنزيمة والثاني
ق 75: ركلة جزاء لـ فينيسيوس
ق 70: إصابة قوية لـ رودريجو وخروجه
ق 69: نزول أسينسيو وكارفاخال بدلا من فاسكيز ورودريجو
ق 55: جوووووووول فينيسيوس والأول لريال مدريد
ق 35: القائم يمنع مايوركا من التسجيل في شباك كورتوا
ق 17: إنذار لـ فالفيردي
انطلاق المباراة
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