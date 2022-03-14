مصدر من المنتخب لـ في الجول: حالة صلاح وتريزيجيه جيدة.. وهذا موقف رمضان من مباراة السنغال

الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:45

كتب : بسام أبوبكر

محمد صلاح ليفربول نهائي كأس الرابطة

كشف مصدر من منتخب مصر عن مستجدات إصابات كل من رمضان صبحي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" قبل مواجهة السنغال.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا يوجد ما يدعو للقلق بعد إصابة رمضان صبحي، سننتظر رؤية الأشعة الخاصة به وعرفنا أنه سيغيب لمدة أسبوعين وبالتالي من الصعب تواجده أمام السنغال".

وأضاف "نأخذ في الاعتبار حدوث أي إصابات ولكننا نملك وفرة من اللاعبين، لذلك لا داعي للقلق".

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وواصل "الجهاز الفني اطمئن على محمد صلاح وتريزيجيه والثنائي في حالة جيدة".

وأكمل "ننتظر رؤية مباريات الأندية في بطولات إفريقيا لنضع إيدينا على كافة الأمور".

وأتم تصريحاته "جهاز المنتخب يجتمع بشكل مستمر من أجل دراسة كل شيء يخص الفريق قبل مواجهة السنغال".

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال، ليتأهل الفائز بينهما إلى كأس العالم.

محمد صلاح منتخب مصر السنغال
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