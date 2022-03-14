حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي

الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:44

كتب : هاني العوضي

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

أعلن حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري تقدمه بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وتحدث حسام عاشور في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد الاتحاد السكندرى بسبب تاخر مستحقاتى لدى النادي".

وواصل "لم أحصل على مستحقاتي منذ فترة لذا تقدمت بالشكوى".

أخبار متعلقة
صناعتان وتهديد كبير.. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي تركيا ضد بيشكتاش مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب

وتعاقد حسام عاشور مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأصيب عاشور في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي ولم يشارك خلال نظيره الجاري في أي مباراة مع زعيم الثغر حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

الاتحاد السكندري حسام عاشور
نرشح لكم
طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري والقطن الكاميروني مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي لدى طبيب لاعبي الأهلي.. عمرو جمال يتوجه للنمسا من أجل جراحة الرباط الصليبي قائمة الإسماعيلي – 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك الذي صنع اسمي.. وأعرف أنهم يحبونني أحمد مرتضى: أشكر اللاعبين الراحلين عن الزمالك.. وأؤيد قرارات الإدارة بعد انقسام الفريق الكونفدرالية - بيراميدز يتعادل مع الصفاقسي ويحسم التأهل لدور الـ8 انتهت في الكونفدرالية - الصفاقسي (1)-(1) بيراميدز.. تأهل جديد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا (0)-(0) ريال مدريد.. إنذار لـ فالفيردي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من المنتخب لـ في الجول: حالة صلاح وتريزيجيه جيدة.. وهذا موقف رمضان من مباراة السنغال 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. القائم يحرم كانسيلو من هدف محقق 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي 50 دقيقة | الدوري المصري
صناعتان وتهديد كبير.. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي تركيا ضد بيشكتاش ساعة | المحترفون
تشكيل ريال مدريد - فاسكيز ظهير أيمن أمام مايوركا.. وبنزيمة يقود الهجوم ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش ساعة | المحترفون
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة