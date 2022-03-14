حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي

أعلن حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري تقدمه بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد ناديه بسبب تأخر مستحقاته.

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وتحدث حسام عاشور في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد الاتحاد السكندرى بسبب تاخر مستحقاتى لدى النادي".

وواصل "لم أحصل على مستحقاتي منذ فترة لذا تقدمت بالشكوى".

وتعاقد حسام عاشور مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأصيب عاشور في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي ولم يشارك خلال نظيره الجاري في أي مباراة مع زعيم الثغر حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.