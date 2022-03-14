صناعتان وتهديد كبير.. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي تركيا ضد بيشكتاش

الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

اكتسى دربي تركيا بألوان جالاتا سراي عقب فوزه على بيشكتاش بهدفين لهدف في الجولة 29 من الدوري التركي في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ورفع ذلك الفوز رصيد جالاتا سراي إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد بيشكتاش عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

أخبار متعلقة
مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم

وشهدت المباراة صناعة مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر لهدفي فريقه اللذين سجلهما كريم أكتورك أجلو.

فماذا قدم مصطفى خلال 68 دقيقة شارك فيها في المباراة قبل استبداله؟

صنع مصطفى محمد هدفين خلال 68 دقيقة، وسدد على مرمى الضيوف ست مرات.

تسديدتان كانتا على المرمى، ومثلهما خارجهما، ومثلهما تصدى لهما الدفاع.

فقد مصطفى فرصتين محققتين لتسجيل هدفين.

لمس الكرة 35 مرة وبلغت دقة تمريراته 64%.

أرسل عرضية وحيدة ناجحة وفاز بالالتحامات الهوائية مرة من أصل ثلاثة.

وشتت الكرة مرتين ووقع في التسلل مرة وحيدة وفقد الكرة 10 مرات.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 35 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.

جالاتا سراي مصطفى محمد بيشكتاش
نرشح لكم
مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش انتهت - جالاتا سراي (2) - (1) بيشكتاش.. انتصار هام لرفاق مصطفى محمد تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد بشكتاش إصابة تريزيجيه تبعده عن مواجهة أنطاليا سبور جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح تقييم محمد صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية ماني يكشف ما قاله لـ محمد صلاح بعد نهائي كأس إفريقيا بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل في الوقت القاتل مع يونيون برلين
أخر الأخبار
إيهاب أمين: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم.. وخبرات اللاعبين أحدثت الفارق في الشوط الثاني ساعة | رياضات أخرى
هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
إنها أيام كريم بنزيمة.. القائد يواصل التألق ويقود ريال مدريد لهزيمة مايوركا بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر سيميوني: سنضغط من الأمام استغلالا للـ"دوار" الذي سيعاني منه يونايتد في ملعبه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت الدوري الإسباني - مايوركا (0)-(3) ريال مدريد.. فوز جديد للملكي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المنتخب لـ في الجول: حالة صلاح وتريزيجيه جيدة.. وهذا موقف رمضان من مباراة السنغال 3 ساعة | تصفيات كأس العالم
انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة