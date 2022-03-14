صناعتان وتهديد كبير.. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي تركيا ضد بيشكتاش

اكتسى دربي تركيا بألوان جالاتا سراي عقب فوزه على بيشكتاش بهدفين لهدف في الجولة 29 من الدوري التركي في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ورفع ذلك الفوز رصيد جالاتا سراي إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد بيشكتاش عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

وشهدت المباراة صناعة مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر لهدفي فريقه اللذين سجلهما كريم أكتورك أجلو.

فماذا قدم مصطفى خلال 68 دقيقة شارك فيها في المباراة قبل استبداله؟

صنع مصطفى محمد هدفين خلال 68 دقيقة، وسدد على مرمى الضيوف ست مرات.

تسديدتان كانتا على المرمى، ومثلهما خارجهما، ومثلهما تصدى لهما الدفاع.

فقد مصطفى فرصتين محققتين لتسجيل هدفين.

لمس الكرة 35 مرة وبلغت دقة تمريراته 64%.

أرسل عرضية وحيدة ناجحة وفاز بالالتحامات الهوائية مرة من أصل ثلاثة.

وشتت الكرة مرتين ووقع في التسلل مرة وحيدة وفقد الكرة 10 مرات.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 35 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.