تشكيل ريال مدريد - فاسكيز ظهير أيمن أمام مايوركا.. وبنزيمة يقود الهجوم

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن في مواجهة ريال مايوركا.

ويلعب ريال مدريد ضد مايوركا في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويجلس لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، وأيضا إدين هازارد.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – دافيد ألابا – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو

بينما يجلس على مقاعد البدلاء بجانب مودرتيش وهازارد، جاريث بيل وماركو أسينسيو ومارسيلو وإيسكو وداني سيبايوس وكامافينجا وداني كارفاخال.

ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويأتي مايوركا في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.