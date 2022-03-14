مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش

فاز جالاتا سراي على ضيفه بيشكتاش في الدربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

واستضاف جالاتا سراي منافسه بيشكتاش في ملعب ترك تيليكوم آرينا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي.

سجل هدفا المباراة لجالاتا سراي كريم أكتورك أجلو في الدقائق 22 و32.

وكان كلا الهدفين من صناعة مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر مصطفى محمد.

فيما جاء هدف بيشكتاش الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق ريدفان يلماز.

وشارك مصطفى محمد في المباراة منذ بدايتها وخرج مستبدلا في الدقيقة 68 وشارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز بدلا منه.

وحصل مصطفى على إنذار أثناء استبداله لتعمده إضاعة الوقت.

ورفع ذلك الفوز رصيد جالاتا سراي إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد بيشكتاش عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

ويبتعد جالاتا سراي عن المربع الذهبي وبالتالي أحد المراكز المؤهلة لأي من البطولات الأوروبية الموسم المقبل بفارق تسع نقاط.

ويتبقى على نهاية الدوري التركي تسع جولات.

وخلال الموسم الجاري شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 35 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع مثلهم.