اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات

الإثنين، 14 مارس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش

تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي منافسات بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش والمقامة في مصر.

وتأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا رفقة نوران جوهر وروان العربي، مع تأهل نور الطيب التي حققت مفاجأة.

وتغلبت نور الطيب على زميلتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

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وحولت نور الطيب تأخرها في الشوط الأول 9-11 إلى الفوز بثلاث أشواط متتالية بنتائج 11-8 و11-8 و11-9.

وكانت نور الطيب قد توقفت عن ممارسة اللعبة بسبب ولادتها قبل أن تعود للملاعب من جديد.

أما نور الشربيني فتغلبت على زميلتها هنا رمضان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفازت روان العربي على زميلتها جنا شيحة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ساعة.

بينما نوران جوهر فتأهلت بعد انسحاب الأمريكية أوليفيا فليتشر بسبب الإصابة.

وتقام منافسات ربع النهائي غدا الأربعاء كالآتي:

نور الطيب × روان العربي

نوران جوهر × الإنجليزية سارة جان بيري

نور الشربيني × الإنجليزية جينا كينيدي

اسكواش نور الطيب
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