انتهت نهائي السلة - الأهلي (69)-(65) الاتحاد.. الأحمر بطلا لكأس مصر

يلعب فريقا الأهلي والاتحاد نهائي كأس مصر لرجال السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد تأهل بالفوز على الزمالك، بينما الاتحاد تغلب على طلائع الجيش في نصف النهائي.

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نهاية المباراة بتتويج الأهلي بكأس مصر

79-65 للأهلي ومتبقي 5 ثواني

68-65 للأهلي ومتبقي 8 ثواني

68-63 للأهلي ومتبقي 27 ثانية

65-61 التقدم للأهلي

63-58 للأهلي ومتبقي دقيقتين

59-58 للأهلي

55-55 ثلاثية هنا وأخرى هناك

الفترة الرابعة

50-49 إيهاب أمين يتقدم للأهلي

48-44 الفارق يتقلص إلى 4 نقاط

45-37 ثلاثية جديدة للاتحاد

42-33 تقدم للاتحاد

35-33 تقدم سكندري

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

30-30 التعادل ومتبقي 34 ثانية

30-28 وأخر دقيقة

30-26 التقدم للأهلي ووقت مستقطع قبل 3 دقائق من النهاية

26-24 التقدم للأهلي

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

22-20 إيهاب أمين يتقدم للأهلي

20-20 إيهاب أمين من جديد ووقت مستقطع قبل 1:32

20-18 إيهاب أمين يقلص الفارق

20-16 إسماعيل أحمد يتقدم للاتحاد

18-16 ثلاثيتين متتاليتين من الأهلي

16-8 هيثم كمال يعزز التقدم

13-8 التقدم للاتحاد

5-5 التعادل بين الفريقين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة