انتهت نهائي السلة - الأهلي (69)-(65) الاتحاد.. الأحمر بطلا لكأس مصر
الإثنين، 14 مارس 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
يلعب فريقا الأهلي والاتحاد نهائي كأس مصر لرجال السلة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الأهلي قد تأهل بالفوز على الزمالك، بينما الاتحاد تغلب على طلائع الجيش في نصف النهائي.
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نهاية المباراة بتتويج الأهلي بكأس مصر
79-65 للأهلي ومتبقي 5 ثواني
68-65 للأهلي ومتبقي 8 ثواني
68-63 للأهلي ومتبقي 27 ثانية
65-61 التقدم للأهلي
63-58 للأهلي ومتبقي دقيقتين
59-58 للأهلي
55-55 ثلاثية هنا وأخرى هناك
الفترة الرابعة
50-49 إيهاب أمين يتقدم للأهلي
48-44 الفارق يتقلص إلى 4 نقاط
45-37 ثلاثية جديدة للاتحاد
42-33 تقدم للاتحاد
35-33 تقدم سكندري
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
30-30 التعادل ومتبقي 34 ثانية
30-28 وأخر دقيقة
30-26 التقدم للأهلي ووقت مستقطع قبل 3 دقائق من النهاية
26-24 التقدم للأهلي
انطلاق الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
22-20 إيهاب أمين يتقدم للأهلي
20-20 إيهاب أمين من جديد ووقت مستقطع قبل 1:32
20-18 إيهاب أمين يقلص الفارق
20-16 إسماعيل أحمد يتقدم للاتحاد
18-16 ثلاثيتين متتاليتين من الأهلي
16-8 هيثم كمال يعزز التقدم
13-8 التقدم للاتحاد
5-5 التعادل بين الفريقين
الفترة الأولى
انطلاق المباراة