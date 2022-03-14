تذكرتي تكشف أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال.. وطرحها الثلاثاء
الإثنين، 14 مارس 2022 - 20:01
كتب : أحمد الخولي
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز صباح غدا الثلاثاء لحجز تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
ويستضيف استاد القاهرة مواجهة منتخب مصر أمام السنغال مساء يوم الجمعة 25 من شهر مارس في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وكشفت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة صباح غدا الثلاثاء ليتم فتح باب الحجز أمام المشجعين.
وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:
الدرجة الثالثة: 100 جنيه
الدرجة الثانية: 250 جنيه
الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه
الدرجة الأولى: 600 جنيه
المقصورة: 2000 جنيه
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