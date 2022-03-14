حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف

تحدث ثنائي الأهلي فريدة العسقلاني ومريم متولي عن سر تفوق الأهلي في رياضة الكرة الطائرة والفوز المستمر.

وتخطى فريق سيدات الكرة الطائرة حاجز الـ 90 انتصار متتالي في مختلف المسابقات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع ثنائي الأهلي وجاءت التصريحات كالآتي:

"لم نخسر منذ خسارتنا أمام الصفاقسي التونسي في البطولة العربية منذ أكثر من عامين".

"تعودنا أن يحقق الأهلي المكسب دائما ولا نتذكر أخر مرة خسر الفريق لقب الدوري".

"الفارق بيننا وبين باقي المنتخبات الإفريقية أن منتخبنا عبارة عن فريق الأهلي أي أننا نلعب سويا دائما، عكسهم يتم تجميعهم من أكثر من فريق فيكونوا أقوياء جدا".

وكشفت مريم متولي "في 2015 خلال بطولة العالم للناشئات تلقيت عرض احتراف بالفعل ولكن كان يشترط ألا أرتدي الحجاب لذلك استبعدت الفكرة بعض الشيء".

"حاليا الأمر بات مسموحا به اللعب في الخارج بالحجاب لذلك من الممكن أن أفكر مرة أخرى".

وقالت فريدة: "حضور الجماهير يمثل شكل إيجابي بالنسبة لنا ولهم دور كبير حتى أن المباراة التي حدثت مشكلة ولم يحضروا خسرنا وكانت أمام الصفاقسي".

وعن كواليس الانتقال إلى الأهلي كشفت "أحب كرة الطائرة منذ فترة طويلة وهيليوبوليس لم يكن يشارك في إفريقيا وكنت أرغب في تحقيق البطولات والأهلي هو الأفضل في مصر لذلك قبل العرض".

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وكشف الثنائي "بالفعل عائلاتنا زملكاوية، والدي كان يلعب كرة طائرة في الزمالك ولكنه لم يعترض نهائيا على لعبي للأهلي بل بالعكس هو من اشترك لي".

وأضافت مازحة "جعلنا أعضاء في النادي الأهلي وكان لديه تصالح مع نفسه بأن نتجه إلى الطريق الصحيح".

"البيت بالكامل زملكاوي ويشجعون نادي الزمالك لكن والدي كان يعلم مصلحتي وبالتأكيد يشجعني وبذلك يشجع الأهلي".

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"ينقصنا الكثير للمنافسة عالميا، وكلما كان الدوري قويا كلما كان المنتخب أفضل وفي الحقيقة دوري الطائرة ليس كذلك بسبب تفوق الأهلي".