مؤتمر تين هاج: إن تحسنا أكثر سنهزم بنفيكا.. نريد الذهاب لأبعد مرحلة في دوري الأبطال

قال إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس إن فريقه تحسن بشكل ملحوظ منذ بداية شهر يناير الماضي مؤكدا أنه لو تحسن بشكل أكبر غدا فسوف يفوز على بنفيكا.

ويستضيف أياكس منافسه بنفيكا غدا الثلاثاء في يوهان كرويف آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "منذ الأول من شهر يناير الماضي كنا أفضل فريق في هولندا، لقد تفوقنا على ألكمار في ملعبه في الكأس، وحظينا بنتيجة جيدة خارج ملعبنا ضد بنفيكا".

وشدد "إن تحسنا أكثر بنسبة معينة غدا فأنا واثق من قدرتنا على هزيمة بنفيكا".

وأضاف المدرب الهولندي "إن نظرنا لمعدل أهدافنا فيمكن القول إن مشوارنا في دوري الأبطال كان ناجحا، لكن من الناحية الرياضية نريد تحقيق أقصى استفادة".

وأتم تين هاج حديثه "نخوض تحدي صعب ونريد الذهاب لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة والبداية ستكون ضد بنفيكا".