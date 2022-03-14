مؤتمر تين هاج: إن تحسنا أكثر سنهزم بنفيكا.. نريد الذهاب لأبعد مرحلة في دوري الأبطال

الإثنين، 14 مارس 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

قال إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس إن فريقه تحسن بشكل ملحوظ منذ بداية شهر يناير الماضي مؤكدا أنه لو تحسن بشكل أكبر غدا فسوف يفوز على بنفيكا.

ويستضيف أياكس منافسه بنفيكا غدا الثلاثاء في يوهان كرويف آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين قائلا: "منذ الأول من شهر يناير الماضي كنا أفضل فريق في هولندا، لقد تفوقنا على ألكمار في ملعبه في الكأس، وحظينا بنتيجة جيدة خارج ملعبنا ضد بنفيكا".

أخبار متعلقة
تقرير: نيوكاسل لن يكون الأخير.. عرض سعودي لشراء تشيلسي مؤتمر رانجنيك: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ضد أتليتكو كما حدث أمام توتنام رانجنيك: سانشو أخبرني أنه يعاني في التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي

وشدد "إن تحسنا أكثر بنسبة معينة غدا فأنا واثق من قدرتنا على هزيمة بنفيكا".

وأضاف المدرب الهولندي "إن نظرنا لمعدل أهدافنا فيمكن القول إن مشوارنا في دوري الأبطال كان ناجحا، لكن من الناحية الرياضية نريد تحقيق أقصى استفادة".

وأتم تين هاج حديثه "نخوض تحدي صعب ونريد الذهاب لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة والبداية ستكون ضد بنفيكا".

أياكس بنفيكا ليلة الأبطال
نرشح لكم
مدرب بنفيكا: مواجهة أياكس متكافئة.. وهالر: متعة للجميع مؤتمر رانجنيك: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ضد أتليتكو كما حدث أمام توتنام بوكيتينو: دوناروما لم يخطئ.. الكرة مخالفة ضد بنزيمة برونو يعود بعد الشفاء من فيروس كورونا.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو توخيل يعلق بشكل ساخر على أزمة سفر تشيلسي إلى فرنسا لملاقاة ليل رابطة مجموعات ألتراس باريس: نعرف ما فعله الخليفي للنادي.. لكنه ليس مناسبا انتهت مجموعة الزمالك - بترو أتلتيكو (3)-(0)ساجرادا.. الأصفر يضمن التأهل هل يدخل متحف برنابيو؟ ألابا يكشف لأول مرة سر "احتفال الكرسي"
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - فاسكيز ظهير أيمن أمام مايوركا.. وبنزيمة يقود الهجوم دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش دقيقة | المحترفون
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات 30 دقيقة | رياضات أخرى
صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي (26)-(24) الاتحاد.. الفترة الثانية 56 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تذكرتي تكشف أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال.. وطرحها الثلاثاء ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة