كرة يد - خماسي المحترفين يزين قائمة مصر استعدادا لمواجهتي البرازيل

أعلن الجهاز الفني لرجال كرة اليد تحت قيادة روبرتو باروندو قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي منتخب البرازيل.

وتواجد خماسي المحترفين في القائمة، ويواجه منتخب مصر فريق البرازيل وديا يومي الخميس والسبت المقبلين بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية لإعداد الفريق قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الصيف المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

كريم هنداوي "كاتونجا" (الزمالك) - محمد الطيار (لايبزيج الألماني) - عبد الرحمن حميد (الأهلي) - محمد علي (أنجيه الفرنسي) - علي زين (برشلونة) - يحيى الدرع (الزمالك) - حسن قداح (الزمالك) - عمر الوكيل بكار (الزمالك) - أحمد مؤمن صفا (الزمالك) - أحمد سيسا (الأهلي) - مصطفى خليل (الأهلي) - سيف الدرع (الزمالك) - أحمد الأحمر (الزمالك) - يحيى خالد (فيزبريم المجري) - محسن رمضان (الأهلي) - محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك) - عمر كاستيلو (الأهلي) - إبراهيم المصري (الأهلي) - وسام سامي (الزمالك) - أحمد عادل (الأهلي) - محمد طارق (الزمالك)