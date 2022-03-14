مؤتمر رانجنيك: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ضد أتليتكو كما حدث أمام توتنام

الإثنين، 14 مارس 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

وجه رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد رسالة للاعبيه بأنهم يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم ضد أتليتكو مدربد يوم الثلاثاء كما حدث في مباراة توتنام الأخيرة.

يونايتد الذي انتصر على توتنام 3-2 في الدوري الإنجليزي يوم السبت، يستقبل أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لدينا فرصة رائعة لأن نكون ضمن أفضل 8 فرق في أوروبا إذا انتصرنا على أتليتكو".

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وأضاف "أظهرت مباراة توتنام المستوى الذي يمكننا اللعب فيه".

وشدد المدرب الألماني "أنا متأكد من أننا نستطيع الفوز على أتليتكو والعبور لربع النهائي".

وتابع "يجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا أمام أتليتكو، كما حدث أمام توتنام".

وأتم "لا يمكن للجماهير أن تكون لاعبنا الـ12 وحسب، بل لاعبنا الـ13 على أرض الملعب. لكن الأمر متروك لنا لنخلق لهم لحظات لا تنسى".

مانشستر يونايتد رالف رانجنيك أتليتكو مدريد
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