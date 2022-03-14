لدى طبيب لاعبي الأهلي.. عمرو جمال يتوجه للنمسا من أجل جراحة الرباط الصليبي
الإثنين، 14 مارس 2022 - 16:49
كتب : أحمد الخولي
يغادر عمرو جمال مهاجم نادي فاركو غدا -الثلاثاء- إلى النمسا من أجل إجراء جراحة لعلاج إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض جمال لهذه الإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسيكون بصحبة عمرو جمال خلال رحلته العلاجية بالنمسا طبيب الفريق مجدي وهبي، للاطمئنان على حالته عقب إجراء الجراحة والمتابعة اول بأول.
ويحتل فاركو المركز الثامن من مسابقة الدوري الممتاز، عقب مرور 12 جولة من المسابقة، برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات و 6 هزائم وتعادل وحيد.
يذكر أنها ليست إصابة جمال الأولى في الرباط الصليبي، حيث تعرض لإصابة مشابهة مع الأهلي في 2014.
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