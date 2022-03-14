مصر للمقاصة عاشر المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر

تأهل مصر للمقاصة لثمن نهائي كأس مصر 2021-2022 بالفوز على ضيفه بني عبيد بهدفين دون رد اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية.

وبات مصر للمقاصة عاشر المتأهلين للدور ثمن النهائي ليلحق بالمقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

وسجل خالد صلاح هدف مصر للمقاصة الأول في الدقيقة 30 بضربة رأس للكرة فشل حارس المرمى في إبعادها إثر ركلة ركنية.

وتعقدت أمور بني عبيد بعد طرد محمد زغلي في الدقيقة 46 إثر التحام قوي ضد كريم حلاوة.

لكن تساوت الكفتان في عدد اللاعبين بعد طرد سيرجي ايريك لاعب مصر للمقاصة في الدقيقة 63 إثر التحامه مع محمد عاشور.

وقضى محمود فهمي على آمال بني عبيد في الدقيقة 70 بإحراز الهدف الثاني بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا ارتداد الكرة من الحارس.

وستحدد القرعة مواجهة الأدوار المقبلة من كأس مصر.

وأقصى ما بلغه المقاصة في تاريخ كأس مصر هو الدور ربع النهائي.

بلغ ربع النهائي 3 مرات آخرها في 2018-2019 قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف.