قائمة الإسماعيلي – 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد

الإثنين، 14 مارس 2022 - 16:39

كتب : ياسر الشريف

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة الاتحاد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الأربعاء القادم ضمن الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة عصام صبحي والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه، في حين خرج عبد الرحمن مجدي ومحمد دسوقي بعد تعرضهما للإصابة.

وضمت القائمة كل من..

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حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي - محمد بيومي - باهر المحمدي - محمد هاشم ومحمد نصر - عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - محمد مخلوف - حسن ياسين - أحمد مدبولى

الهجوم: محمد عبد السميع - جان موريل - أحمد مصطفي - محمد الشامي - سايكو كونتيه - وجيه عبد الحكيم - كارميلو ألجاراناز.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري بـ 5 نقاط جمعها من 5 تعادلات.

الاتحاد الإسماعيلي في الدوري
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