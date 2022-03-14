تقرير: كاف يرفض طلب الجزائر بتغيير حكم لقاء الذهاب أمام الكاميرون

أفادت تقارير جزائرية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطلب الذي تقدم به الاتحاد الجزائري من أجل الاعتراض على تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة لقاء الذهاب بين الجزائر والكاميرون في دوالا.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره الكاميروني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 يوم 25 مارس الجاري، ويستضيفه في الإياب يوم 29.

وأوضحت جريدة الشروق الجزائرية أن كاف تمسك بإدارة بوندو للمباراة ورفض طلب الجانب الجزائري.

وقال التقرير إن كاف أوضح للاتحاد الجزائري بأن التبريرات التي قدمها في طلبه بتغيير الحكم غير مقنعة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدم بطلبه من أجل تغيير الحكم البوتسواني جوشوا بوندو يوم 9 مارس.

ومن المقرر أن يتولى الجامبي باكاري جاساما إدارة لقاء الإياب بين الجزائر والكاميرون في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

الفائز من المواجهة الجزائرية الكاميرونية سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر أواخر العام الجاري.