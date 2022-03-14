كرة يد - الأهلي يعين مدير قطاع الناشئين قائما بأعمال المدير الفني للفريق

الإثنين، 14 مارس 2022 - 15:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سبورتنج - يد

وافق مجلس إدارة الأهلي على تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة اليد، والذي قدمه ياسر لبيب رئيس جهاز اللعبة الجديد.

واختار لبيب، أحمد سالم قائما بأعمال المدير الفني للفريق، حيث كان مشرفا على قطاع الناشئين، ويعاونه هشام عبد الوهاب كمدرب عام، وخالد عبد المعطي مدربا للحراس.

كما تم تعيين أحمد السحيلي مدربا لفريق مواليد 2002، وأشرف عواض مدربا لفريق 2004.

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وكان الأهلي قد وجه الشكر للمدير الفني للفريق الأول، طارق محروس، أمس الأحد.

ويدرب محروس رجال يد الأهلي منذ عام 2020، وحصل على كأس مصر مع الفريق الموسم الماضي، وبطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل الدوري بفارق 6 أهداف.

يتبقى لكل فريق ثلاث مباريات في الدورة المجمعة الثانية من المرحلة النهائية، حيث يدخل الزمالك برصيد 10 نقاط، يحتاج الأبيض الفوز أمام طلائع الجيش، وسبورتنج، والفوز أو التعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة للتتويج باللقب.

أما الأهلي فيدخل الدورة الثانية برصيد 8.5 نقطة، ويحتاج الأحمر الفوز في الثلاث مباريات أمام طلائع الجيش وسبورتنج والزمالك للتتويج باللقب.

كرة يد الأهلي
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