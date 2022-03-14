خارج مباراتي السنغال؟ بيراميدز يعلن غياب رمضان صبحي أسبوعين بسبب الإصابة

كشف بيراميدز عن إصابة جناحه رمضان صبحي بتجمع دموي حول عظام الركبة اليمنى، يغيبه أسبوعين عن الملاعب.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال بيان صادر عن النادي: "خضع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية اليوم، بعد عودته من تونس برفقة بعثة بيراميدز، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول".

وأكمل "أوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة".

وأتم "أشار الطبيب إلى أن الإصابة التي يعاني منها رمضان صبحي تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي".

وخرج رمضان صبحي باكيا في الدقيقة 39 بسبب الإصابة ضد الصفاقسي في الكونفدرالية وشارك عبد الله السعيد بدلا منه، في المباراة التي انتهت 1-1.

وبالتالي، صار من المتوقع غياب رمضان صبحي عن مباراتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم، حيث تقام المباراة الأولى بعد 11 يوما من إصابة رمضان.