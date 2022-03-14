بوكيتينو: دوناروما لم يخطئ.. الكرة مخالفة ضد بنزيمة

أصر ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ارتكب مخالفة ضد جيانلويجي دوناروما في مباراة الفريقين الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية عقب فوز الفريق على بوردو: "أنتم تقولون أنه أخطأ. بالنسبة لي كان هذا خطأ تحكيمي".

وأضاف "دوناروما بخير. اخترنا كيلور نافاس في المباراة، وداورنا في هذا المركز منذ بداية الموسم".

وأوضح "دوناروما ونافاس محترفان عظيمان ومن لا يلعب يشعر بالإحباط. النتائج لا تؤثر على خياراتنا، بل أداء كل شخص".

واختتم "هذا الخطأ التحكيمي لن يؤثر على دوناروما، فهو يرى الأمور بهدوء وبصورة طبيعية".

وسجل ريال مدريد هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان بعد افتكاك بنزيمة للكرة من دوناروما، وهي اللعبة التي طالب بوكيتينو باحتسابها كمخالفة.

هذا الهدف كان بداية عودة ريال مدريد الذي كان متأخرا بهدفين في مجموع المباراتين، ليتأهل بنتيجة 3-2 في النهاية.

يذكر أن دوناروما لعب 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث تلقى 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات.