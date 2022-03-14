إصابة تريزيجيه تبعده عن مواجهة أنطاليا سبور

خرج محمود حسن "تريزيجيه" جناح باشاك شهير من قائمة فريقه التي تواجه أنطاليا سبور في الدوري التركي يوم الإثنين.

الدولي المصري يتألق في صفوف باشاك شهير منذ انتقاله من أستون فيلا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

ويشارك تريزيجيه بشكل مستمر مع ناديه الجديد، لكنه خرج من قائمة مباراة أنطاليا رغم أنه شارك في تدريب يوم الأحد.

وذكرت تقارير تركية أن تريزيجيه تعرض لإصابة في أسفل الظهر ولذلك لم يتواجد في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي لمباراة أنطاليا.

ومنذ انتقاله لباشاك شهير معارا لنهاية الموسم قادما من أستون فيلا، سجل تريزيجيه أربعة أهداف وصنع هدفا في أربع مباريات خاضها بالدوري التركي.

ووصل رصيد باشاك شهير إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

تريزيجيه ضمن 9 محترفين اختارهم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر لملاقاة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 أواخر هذا الشهر.

وجاء أسماء التسعة محترفين كالتالي:

محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول

محمد النني لاعب وسط أرسنال

محمود حسن "تريزيجيه" جناح باشاك شهير التركي

مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي

عمر مرموش جناح شتوتجارت الألماني

أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي

أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي

كريم حافظ ظهير مالاتياسبور التركي

مصطفى فتحي جناح التعاون السعودي

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ولا يغيب من المحترفين الذين كانوا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، سوى أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة المصاب.

ومن المنتظر أن يعلن كيروش عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين المصيريتين خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس في استاد القاهرة و29 مارس الجاري في داكار في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم، بعد هزيمة الفراعنة من أسود التيرانجا بركلات الترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2021.