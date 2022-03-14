مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: الإصابة لن تمنع محمد صلاح من قيادة الفراعنة ضد السنغال

الإثنين، 14 مارس 2022 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

محمد صلاح وساديو ماني - مصر × السنغال

شدد مصدر مسؤول بجهاز منتخب مصر، أن الإصابة لن تمنع محمد صلاح من قيادة صفوف الفراعنة في مواجهتي السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الإصابة التي تعرض لها صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون غير مقلقة على الإطلاق".

وأوضح "حدث تواصل مع صلاح وليفربول للاطمئنان عليه، وتم التأكد بأنه سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة. لا قلق أو خوف على لحاقه بمعسكر مباراتي السنغال".

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وأتم "ليفربول هو المنوط بالإعلان عن نوع الإصابة وحجمها، ولكن فيما يخص المنتخب، فإن الإصابة لن تمنعه من قيادة المنتخب ضد السنغال".

وسجل محمد صلاح هدف فريقه الثاني خلال انتصاره على مضيفه برايتون بنتيجة 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدمت قدم محمد صلاح اليسرى بمدافع من برايتون في الدقيقة 56 أثناء محاولة على مرمى منافسه، ويبدو أنها سببت له بعض الألم.

وسقط قائد مصر في الملعب مباشرة بعد تسجيله لركلة الجزاء وفي الدقيقة 65 خرج من الملعب سيرا إثر شعوره بألم في قدمه وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يوم 25 مارس الجاري في القاهرة، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في السنغال، ليتأهل الفائز بينهما إلى كأس العالم.

منتخب مصر واجه السنغال مؤخرا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الشهر الماضي. مباراة انتهت بفوز السنغال بالبطولة بركلات الترجيح بعد انتهاءها بالتعادل السلبي.

مصر السنغال محمد صلاح تصفيات كأس العالم
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