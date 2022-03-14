قبل ساعات من لقاء مايوركا.. ريال مدريد يعلن استبعاد مدافعه

قبل ساعات من لقاء ريال مايوركا يوم الإثنين.. أعلن نادي ريال مدريد استبعاد مدافعه إيدر ميليتاو بعدما كان في قائمة الفريق التي أعلنها النادي يوم الأحد.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأفاد نادي ريال مدريد في بيان قبل سفر الفريق إلى مايوركا: "ميليتاو سيغيب عن مباراة مايوركا".

وأوضح البيان "لن يكون ميليتاو متاحا لمباراة الليلة ضد مايوركا".

ريال مدريد لم يوضح سبب استبعاد مدافعه في البيان الذي نشره موقع النادي.

فيما أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن اللاعب أصيب بدور برد قوي.

ويحل الملكي ضيفا على مايوركا ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني ليل الإثنين.

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ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن إشبيلية أقرب ملاحقيه، وله مباراة أقل.