يد - ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع

الإثنين، 14 مارس 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

سيف الدرع

أعلن نادي ليموج الفرنسي لكرة اليد يوم الإثنين تعاقده مع سيف الدرع لاعب منتخب مصر والزمالك.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي ليموج لكرة اليد أن يعلن تعاقده مع الدولي المصري سيف الدرع للموسمين المقبلين".

سينتقل الدرع الصغير إلى ليموج في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

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وأضاف البيان "سينضم سيف إلى النادي في يوليو 2022، في أول تجربة له في القارة العجوز".

وقال الدرع في تصريحات نشرها موقع فريقه الجديد: "أنا سعيد بالاحتراف في أوروبا، هدف جديد يتحقق في مسيرتي".

وأضاف "فريق جديد وبطولة جديدة وتحديات جديدة، عملت بجد للوصول إلى هنا وسأستمر في بذل كل شيء لاستيعاب كل شيء، سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الشخصي بشأن الحياة في بلد جديدة بثقافة جديدة ولغة أخرى".

وأتم "اخترت الانضمام إلى ليموج لأنني كنت أتابع هذا النادي منذ فترة وألاحظ التغييرات في اتجاه إيجابي، ومن الواضح أن النادي يبذل قصارى جهده ليصبح أفضل عاما بعد عام، كما أن ليموج له اسمه في خريطة كرة اليد الأوروبية".

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يلعب في صفوف منتخب مصر الأول بعد تألقه في منتخبات الشباب والناشئين.

وهو الشقيق الأصغر ليحيى الدرع لاعب الزمالك الذي سيلعب في صفوف فيزبريم المجري الموسم المقبل.

يذكر أن ليموج يحتل المركز الـ11 في الدوري الفرنسي لكرة اليد هذا الموسم.

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