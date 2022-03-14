فابينيو يروي مقابلته لـ مورينيو برداء النوم

الإثنين، 14 مارس 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

فابينيو

روى فابينيو لاعب وسط ليفربول لقاءه الأول مع جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي حين ضمه الأخير لنادي ريال مدريد في 2012.

فابينيو

النادي : ليفربول

ريال مدريد

وقال البرازيلي لمجلة فور فور تو:"كنت في حفل شواء مع برازيليين أثناء إقامتي في البرتغال ثم هاتفني وكيلي ليخبرني أن رديف ريال مدريد يحتاج ظهيرا أيمن وسألني إن كنت مهتما".

وواصل "بعد أيام جاء لوسيو أراوخو (شقيق ديكو نجم برشلونة وتشيلسي السابق) وقال لي: احزم حقائبك، جورجي مينديش (وكيل الأعمال الشهير) في الطريق".

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واستمر "قلت في نفسي: هل هناك شيء خاطئ؟ لم يقل أحدهما شيئا، قبل أن يخبرني مينديش أننا سنسافر إلى مدريد للانضمام إلى ريال مدريد".

وأردف "هاتفت أمي في البرازيل لأخبرها وبدأت تبكي. لم يتوقع أحد أن يحدث أمر بهذا الحجم خلال وقت قصير، كانت لحظة خاصة جدا. ذهبنا إلى فندق في مدريد، وبينما أنا نائم سمعت أحدا يطرق الباب. نظرت عبر الثقب ولم أصدق، كان مينديش ومعه مورينيو".

وأتم "كنت لا أزال مرتديا ملابس النوم، غير جاهز تماما للقاء مورينيو. لم أعرف ماذا أقول. أراد الترحيب بي، كنت خجولا نوعا ما ولم أظن أنني سأقابله بهذا الشكل".

لعب فابينيو (28 عاما) في رديف ريال مدريد موسما على سبيل الإعارة قبل العودة إلى ريو أفي البرتغالي في صيف 2013.

ثم لعب لموناكو 5 مواسم قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2018 مقابل 45 مليون يورو.

فابينيو ريال مدريد مورينيو
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