بوكيتينو يعلق على صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار

الإثنين، 14 مارس 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان - ميسي

ماوريتسيو بوكيتينو باريس سان جيرمان ليونيل ميسي نيمار
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