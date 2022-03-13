توريس وديمبيلي وأوباميانج.. برشلونة يدك أوساسونا بأربعة أهداف

الأحد، 13 مارس 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

فيران توريس

سحق برشلونة ضيفه أوساسونا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع

سجل أهداف برشلونة فيران توريس "هدفين" في الدقيقتين 14 و21 وبيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 27 وريكي بويج في الدقيقة 75.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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انطلاقة من نار

البداية أتت بركلة جزاء لصالح برشلونة بعد تدخل من ناتشو فيدال نال البطاقة الصفراء بسببه، ليسجل منها فيران توريس الهدف الأول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 21 سجل فيران توريس الهدف الثاني بتسديدة بين قدمي الحارس بعد بينية من عثمان ديمبيلي.

استمرت انتفاضة برشلونة بثالث الأهداف عن طريق بيير إيميريك أوباميانج بعد عرضية من ديمبيلي قابلها الجابوني بالقدم في الشباك في الدقيقة 27.

هدوء نسبي

الرابع لم يتأخر، حيث أتى في الدقيقة 55 بواسطة جيرارد بيكيه، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد مراجعته بتقنية الفيديو.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تغييره الأول في الدقيقة 62 بنزول كليمون لونجليه بدلا من بيكيه.

وواصل تشافي تبديلاته في الدقيقة 73 بنزول ريكي بويج وممفيس ديباي بدلا من بيدري وأوباميانج.

وسريعا سجل ريكي بويج الهدف الرابع من متابعة لكرة عادت من الحارس فراوغه وأودعها الشباك الخالية في الدقيقة 75، ليرفع النتيجة إلى 4-0.

أخيرا حل أوسكار مينجويزا ومارتن برايثوايت بدلا من جوردي ألبا وفيران توريس في الدقيقة 79.

أرقام

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وصنع عثمان ديمبيلي هدفين في مباراة واحدة على ملعب كامب نو، للمرة الثانية على التوالي.

وبفضل هدف ريكي بويج، وصل عدد مسجلي أهداف برشلونة الـ52 في الليجا إلى 22 لاعبا مختلفا، ليحطم الرقم القياسي في القرن الحادي والعشرين، والمسجل باسم ريال مدريد في 2019-2020 (21 لاعبا).

أخيرا بات بيير إيميريك أوباميانج ثاني أسرع لاعب يصل إلى 5 أهداف بقميص برشلونة في الليجا خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك في 6 مباريات فقط، بعد صامويل إيتو في 2004 وزلاتان إبراهيموفيتش في 2009، حيث يتقاسمان الصدارة بـ5 أهداف في 5 مباريات.

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