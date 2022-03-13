التعثر الخامس في أخر ست مباريات.. إنتر يتعادل مع تورينو ويفقد صدارة الدوري
الأحد، 13 مارس 2022 - 23:49
كتب : FilGoal
واصل إنتر ميلان تعثره في الدوري الإيطالي بتعثر خامس من أخر ست مباريات وخسر أمام تورينو.
وخطف إنتر التعادل أمام تورينو بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري.
ورفع إنتر رصيده إلى 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر ولإنتر مباراة مؤجلة، أما تورينو فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
وافتتح بريمير التسجيل مبكرا لفريق تورينو في الدقيقة 12.
وخطف أليكسيس سانشيز هدف التعادل في الدقيقة 93 ليشعل المنافسة على القمة.
وفشل إنتر في تحقيق سوى فوز وحيد في أخر ست مباريات في الدوري.
إذ خسر إنتر مباراتين أمام كل من ميلان وساسولو بينما تعادل ثلاث مرات أمام نابولي وجنوى وتورينو.
ويستضيف إنتر فريق فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري.
نرشح لكم
نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة كالولو يحافظ بـ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على إمبولي يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا مؤتمر بيولي: قلق من إمبولي وليس يوفنتوس.. وأحب كل شيء في جيرو مؤتمر أليجري: هدفنا المربع الذهبي.. وشاهد ما حدث بين ريال مدريد وسان جيرمان بيولي بعد فوز ميلان الثمين على نابولي: إنتر لا يزال المرشح للقب الدوري أليجري: لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش
أخر الأخبار
عودة هونتيلار إلى أياكس ساعة | أوروبا