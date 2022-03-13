التعثر الخامس في أخر ست مباريات.. إنتر يتعادل مع تورينو ويفقد صدارة الدوري

الأحد، 13 مارس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

تورينو أمام إنتر - الدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان تعثره في الدوري الإيطالي بتعثر خامس من أخر ست مباريات وخسر أمام تورينو.

وخطف إنتر التعادل أمام تورينو بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري.

ورفع إنتر رصيده إلى 59 نقطة بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر ولإنتر مباراة مؤجلة، أما تورينو فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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وافتتح بريمير التسجيل مبكرا لفريق تورينو في الدقيقة 12.

وخطف أليكسيس سانشيز هدف التعادل في الدقيقة 93 ليشعل المنافسة على القمة.

وفشل إنتر في تحقيق سوى فوز وحيد في أخر ست مباريات في الدوري.

إذ خسر إنتر مباراتين أمام كل من ميلان وساسولو بينما تعادل ثلاث مرات أمام نابولي وجنوى وتورينو.

ويستضيف إنتر فريق فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري.

الدوري الإيطالي إنتر تورينو
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