عودة هونتيلار إلى أياكس

عاد كلاس يان هونتيلار مهاجم أياكس السابق إلى النادي الهولندي لكن في منصب جديد، حسبما أعلن أياكس يوم الأحد.

وتعاقد أياكس مع مهاجمه السابق كعضو في الطاقم الفني للنادي حتى يوليو 2024.

هونتيلار البالغ من العمر 38 عاما اعتزل الصيف الماضي بقميص شالكه الألماني.

وكان نادي أياكس قد أعلن قبل أسابيع رحيل مديره الرياضي مارك أوفرمارس لأسباب غير أخلاقية، ثم وزعت مهامه بين جيري هامسترا المدير التقني وإيرك تين هاج مدرب الفريق.

وأفاد أياكس في بيان "هونتيلار سيساعدهما في هذه المهام".

فيما قال إدوين فان دير سار المدير العام للنادي: "أياكس ظل على اتصال مع هونتيلار منذ انتقاله إلى شالكه. كنا على دراية باهتماماته وطموحه في أن يصبح مديرا رياضيا لأحد الأندية المحترفة".

وأضاف "لقد تواجد معنا خلف الكواليس عدة مرات منذ الصيف الماضي، وحضر عدة اجتماعات مع فريق الإدارة ومجلس الإشراف".

الدولي الهولندي السابق لعب في صفوف عدة فرق مثل إيندهوفن وأياكس و ريال مدريد وميلان وشالكه.

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وارتدى هونتيلار قميص منتخب هولندا في 76 مباراة دولية، وسجل 42 هدفا.