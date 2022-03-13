أحمد مرتضى: أشكر اللاعبين الراحلين عن الزمالك.. وأؤيد قرارات الإدارة بعد انقسام الفريق

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه مؤيدا لقرارات مجلس إدارة ناديه تجاه بعض لاعبي الفريق.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أؤيد قرارات مجلس إدارة الزمالك بشكل كامل لأن الفريق في الفترة الماضية انقسم إلى 3 فرق".

وأضاف "مع بعض الاستقرار والدعم للفريق سنستفيد من تواجد فيريرا معنا لأنه مدرب كبير ومن مدرسة تدريبية عريقة".

وأكمل "متفائل بشأن السنوات الأربع المقبلة لمجلس الإدارة، بدأنا الفترة الجديدة بتعيين فيريرا ومثلما صنعنا الكثير من النجوم في السنوات الماضية سنصنع المزيد من النجوم في المستقبل".

واستمر في تصريحاته "فيريرا سيختار بعض لاعبي فريق 2003 لتصعيدهم إلى الفريق الأول".

وواصل "نعمل على جميع ملفات مستحقات اللاعبين السابقة وأطمئن جماهير الزمالك".

ووجه رسالة قائلا: "أشكر مجموعة اللاعبين التي سترحل عن الزمالك عن الفترة التي قضوها بين جدران القلعة البيضاء، وكما يعلم الجميع كرة القدم لا تقف على أي لاعب".

وأردف "أعتذر لجمهور الزمالك عن أي خطأ أو أي تقصير وأعدهم أن الفريق سيظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "أتقدم بالتعزية للنادي الأهلي في وفاة حارس فريق الشباب زياد إيهاب، وسيكون هناك وفدا رسميا من الزمالك لتقديم واجب العزاء للأهلي".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا أبرزها عدم التجديد لكل من طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.