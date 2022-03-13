كرة طائرة - الأهلي يعزز صدارة الدوري دون خسارة أي شوط بعد الفوز على الزمالك

الأحد، 13 مارس 2022 - 22:25

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي كرة طائرة - الصور من الموقع الرسمي للأهلي

عزز الأهلي صدارته في ختام مرحلة المجموعة بالمرحلة النهائية من الدوري المصري بالفوز على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتغلب الأهلي على الزمالك في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة المجموعة، وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ولم يخسر الأهلي أي شوط في السبع مباريات التي أقيمت من مرحلة المجموعة لينفرد على القمة بالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة.

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وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 25-21 ليتقدم بنتيجة 1-0.

بينما شهد الشوط الثاني تفوق كامل من لاعبي الأهلي وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 25-12.

ونجح الأهلي في حسم المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-19 ليعزز تفوقه في الصدارة.

وتقام المرحلة النهائية بالنظام الإقصائي (خروج المغلوب) وبنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

ويلعب الأهلي صاحب المركز الأول أمام هيليوبوليس صاحب المركز الثامن في ربع النهائي بنظام Best of 3.

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