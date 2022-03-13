انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) - (0) أوساسونا.. ريكي بويج يسجل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 79 أوسكار مينجويزا ومارتن برايثوايت بدلا من جوردي ألبا وفيران توريس

ق 75 جوووووووووووول ريكي بويج يسجل هدفا رائعا بعد عمل فردي

ق 73 ريكي بويج وممفيس ديباي بدلا من بيدري وأوباميانج

ق 62 كليمون لونجليه بدلا من بيكيه

ق 55 جيرارد بيكيه يسجل الرابع ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27 جوووووووول الثالث عن طريق بيير إيميريك أوباميانج.. عرضية من ديمبيلي يقابلها الجابوني بالقدم في الشباك

ق 21 جووووووول فيران توريس يسجل الثاني بتسديدة بين قدمي الحارس بعد بينية من عثمان ديمبيلي

ق 14 جوووووووول فيران توريس يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 13 ركلة جزاء لبرشلونة.. ناتشو فيدال يتلقى البطاقة الصفراء عقب تدخله داخل المنطقة

بداية المباراة