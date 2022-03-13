عودة هالاند.. بوروسيا دورتموند يهزم أرمينيا بيلفيلد ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ
الأحد، 13 مارس 2022 - 21:28
كتب : FilGoal
تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الألماني.
سجل ماريوس وولف هدف الفوز في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من تورجان هازارد.
وشهدت المباراة في الدقيقة 63 نزول النجم النرويجي إرلينج هالاند، وذلك بدلا من دونيل مالين.
وهذا هو ظهور هالاند الأول على أرض الملعب منذ الثامن عشر من يناير الماضي.
الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.
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