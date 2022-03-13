حجارة وكراسي واقتحام.. أحداث شغب في كأس المغرب بعد خروج الجيش الملكي

شهدت مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات كأس العرش المغربي، أحداث شغب أسفت عن إصابة بعض المشجعين وعدد من قوات الأمن.

واندلعت هذه الأحداث فور صافرة نهاية المباراة، حيث بدأ بعض مشجعي الجيش الملكي في اقتلاع الكراسي وإلقاء الحجارة على عناصر الأمن واقتحام الملعب.

وبحسب تقارير صحفية مغربية فإن ذلك نتج عن عدم تقبل جماهير الجيش الملكي لخروج فريقها من الكأس على يد المغرب الفاسي، مما أنتج هذه الفوضى.

وفاز المغرب الفاسي بهدفين دون رد ليتأهل إلى دور الـ16، مقصيا الجيش الملكي مبكرا.

وتم القبض على بعض المشاركين في هذه الأحداث، وإليكم صور للأضرار التي لحقت بالملعب..