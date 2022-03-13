تشكيل برشلونة - دي يونج على مقاعد البدلاء.. أوباميانج يقود الهجوم الكتالوني

الأحد، 13 مارس 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه في مرمى بلباو

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإسباني.

ويغيب عن الفريق الكتالوني كل من سيرجيو روبرتو وأليخاندرو بالدي وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي بداعي الإصابة، ونيكو جونزاليس للإصابة.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: داني ألفيش – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – بيير إيميريك أوباميانج – فيران توريس

مقاعد البدلاء: - نيتو – سيرجينو ديست – كليمون لونجليه – رونالد أروخو – أوسكار مينجويزا – أرناو تيناس – ريجي بويج – فرينكي دي يونج – أداما تراوري – ممفيس ديباي – مارتن برايثوايت – لوك دي يونج

ويحتل برشلونة المركز الخامس بـ48 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة عن ريال بيتيس الرابع و3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وكلاهما لعبا مباراتين أكثر.

برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني
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