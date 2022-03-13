الشعباني: لا بديل عن الفوز في ملعبك.. وفضلنا دفع مستحقات اللاعبين على الصفقات

الأحد، 13 مارس 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

معين الشعباني

شدد معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري على أن الفوز على ملعبك في دور المجموعات أمرا لا غنى مشيرا إلى أنه فضل بالاتفاق مع مجلس الإدارة دفع مستحقات اللاعبين بدلا من التعاقدات الجديدة.

وتغلب المصري على ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وقال معين الشعباني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "إذا أردت الصعود لربع النهائي فيجب ألا تهدر أي نقطة في ملعبك".

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وأضاف "المباراة كانت صعبة أمام خصم محترم ظهر بشكل جيد أمام كل المنافسين ولديه قدرات فردية عالية في خط الهجوم".

وتابع "لابد أن تكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم وأن تتحلى بالصبر، حضرنا أنفسنا جيدا للمباراة".

وواصل "لا يوجد مباراة سهلة في البطولة، ما يقلقني هو الفرص الضائعة".

واستكمل "أتمنى أن يحصل الفريق على الثقة، أنا كمدرب مرتاح طالما يصنع فريقي الفرص. اللاعبون تحت الضغوطات بين مباريات الدوري والكونفدرالية".

وأردف "نتصدر المجموعة الآن وأمامنا مباراة صعبة في الجولة المقبلة، نأمل أن نتواجد في ربع النهائي".

وأتم "ليس لدينا إمكانيات كبيرة وهناك مشاكل مادية، قررنا ألا يكون هناك صفقات على أن نمنح اللاعبين المستحقات. أفضل أن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم ويكونوا في راحة نفسية. أتفقنا أن الموسم المقبل سنتعاقد مع الصفقات التي نحتاجها".

ويلعب المصري مع القطن الكاميروني في الجولة الخامسة على ملعب برج العرب.

المصري الكونفدرالية معين الشعباوي
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