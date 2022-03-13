البنك الأهلي يتخطى أسوان ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر
الأحد، 13 مارس 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
تخطى البنك الأهلي عقبة أسوان وتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بالفوز بهدف دون مقابل.
وسجل فادي فريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 باللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.
وبات البنك الأهلي تاسع المتأهلين إلى ثمن النهائي في ختام مباريات اليوم من كأس مصر.
واستغل فادي فريد عرضية أرضية نموذجية من الجانب الأيسر وحولها من لمسة واحدة داخل الشباك.
وحاول فريق أسوان العودة في النتيجة من جديد لكن نجحت دفاعات البنك الأهلي في الخروج باللقاء إلى بر الأمان.
وتأهلت أندية المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش رفقة البنك الأهلي إلى ثمن النهائي.
وودعت أندية غزل المحلة والاتحاد السكندري وفاركو من أندية الدوري الممتاز منافسات كأس مصر.
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