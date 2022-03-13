انتهت دوري الطائرة - الأهلي (3) 25 - 19 (0) الزمالك.. نهاية المباراة بتفوق أحمر

يلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات بالمرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

وضمن الأهلي تأهله إلى المرحلة الإقصائية كأول المجموعة، بينما الزمالك لم يتحدد مركزه حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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25-19 الأهلي يحسم المباراة

18-12 للأهلي

14-9 الأهلي يوسع الفارق

6-4 للأهلي

الشوط الثالث (2-0 للأهلي في الأشواط)

25-12 الأهلي يحسم الشوط الثاني

22-12 الأهلي يوسع الفارق

18-12 الفارق يتسع

15-11 الأهلي يتقدم

8-8 التعادل مستمر

4-4

الشوط الثاني (1-0 للأهلي في الأشواط)

25-21 نهاية الشوط الأول بفوز الأهلي

21-17 الأهلي يوسع الفارق

16-14 الأهلي يتقدم ووقت مستقطع

14-14 التعادل يتواصل

9-9 التعادل من جديد

9-6 الأهلي يتقدم

3-3 التعادل

الشوط الأول

انطلاق المباراة